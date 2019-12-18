Украина экспортировала 248 тонн улиток — почти в 3 раза больше чем в прошлом

По результатам января-сентября 2019 Украина увеличила экспорт улиток в страны-члены Европейского Союза в 2,7 раза по сравнению с прошлым годом - до 248 тонн.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"За 9 месяцев текущего года на европейский рынок было поставлено 248 тонн улиток украинского производства, тогда как за весь прошлый год объем экспорта этой продукции в Евросоюз составил 93 тонны", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что за два последних года увеличилось количество отечественных предприятий, имеющих право поставлять улиточную продукцию на рынок Европейского Союза.

По результатам третьего квартала в Украине такое право получили 17 предприятий.

В 2018 году их было всего 5.

В географическом распределении всего улиток было продано в Польшу - 44% (в натуральном выражении) всех поставок за январь-май 2019 года, на общую сумму в 133 тыс. дол США.

Также часть продукции была реализована в Чехию - 32% на сумму 78 тыс. дол и Литвы - 23% на сумму 42 тыс. дол.

Напомним, объемы экспорта украинских товаров в страны ЕС за 10 месяцев 2019 года составили $17,4 млрд, что на 6,1% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

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Экономическая правда