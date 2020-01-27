В Мининфраструктуры рассказали, когда пройдет аудит безопасности дорог
Запуск аудита международных дорог запланирован на 2021 год, национальных - на 2022 год.
Об этом говорится в презентации планов работы Укравтодора "Дороги UA 2020", которую 27 января представил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Отмечается, что аудит безопасности дорог предусматривает проектирование безопасных дорог и предотвращение мест концентрации ДТП, внедрение стандартов безопасности дорог и уменьшение социальных и материальных потерь от ДТП.
На 2020 год запланирована подготовка аудита безопасности дорог, на 2021 - старт аудита для международных дорог, на 2022 - для национальных дорог.
Напомним:
Премьер Алексей Гончарук заявил, что в 2020 году планируют построить рекордное количество дорог - минимум 4000 километров.
Приоритеты по строительству дорог местного значения еще определяются, дороги будут строить там, где будут важнейшие объекты социальной инфраструктуры.
Экономическая правда
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