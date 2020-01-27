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Зеленский вывел Витренко с набсовета "Укробронпрома"

Понедельник, 27 января 2020, 13:54
 

Президент Владимир Зеленский своим указом прекратил полномочия члена наблюдательного совета "Укрборонпрома" Юрия Витренко.

Об этом говорится в указе президента от 25 января.

"Еще 15 января этого года я формально обратился к президенту Украины с просьбой прекратить мои полномочия члена Наблюдательного совета "Укробронопром".

Это связано прежде всего с моими собственными планами на будущее - что я могу, и что я хочу делать на том качественном уровне, который я сам от себя требую", - написал в Facebook Витренко.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский назначил исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" в октябре 2019 года.

В октябре 2019 года президент подписал еще один указ о введении в наблюдательный совет "Укроборонпрома" помощника президента Андрея Ермака и гендиректора Укрпочты Игоря Смелянского.

Экономическая правда

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Зеленский Нафтогаз Укроборонпром

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