Новости выходных: укрепление гривни, "новая Украина", Deutsche Bahn и "Укрзализныця"

О чем все говорили на выходных?

Об укреплении гривни. Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 19 копеек, установив его на 27 января на уровне 24,33 гривни за доллар.

О Deutsche Bahn и "Укрзализныце". Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, что консультанты от крупнейшего железнодорожного оператора Германии Deutsche Bahn будут предоставлять свои услуги для менеджмента "Укрзализныци" или будут привлечены к управлению компанией на определенном этапе.

О "новой Украине". Президент Владимир Зеленский заявил, что имеет амбицию после завершения своей каденции "передать ключики от новой Украины" следующему президенту.

О Гончаруке. Президент Владимир Зеленский уверен, что премьер-министр Алексей Гончарук нужен стране, но для того, чтобы продемонстрировать результаты его работы необходимо еще немного времени.

О строительстве дорог. "Укравтодор" рассматривает возможность выпуска еврооблигаций для привлечения финансирования на строительство дорог государственного значения в 2020 году.

О росте кредитования. Украинские банки ожидают дальнейшего роста кредитования и притока депозитов, констатируют незначительное снижение кредитного риска и риска ликвидности, а также рост процентного риска.