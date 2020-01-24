Скандальную "Трейд Коммодити" признано банкротом

21 января Хозсуд Днепропетровской области признал банкротом ООО "Трейд Коммодити" и открыл ликвидационную процедуру.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение суда.

Как сообщалось ранее, 17 декабря Центральный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Офиса крупных налогоплательщиков ДФС и оставил без изменений решение Хозяйственного суда Днепропетровской области от 24 июля которой в рамках дела о признании банкротом ООО "Трейд Коммодити" был утвержден реестр требований кредиторов, в т. ч. признано требования фискалов к должнику только на 24,6 млн грн (6 очередь) и отклонено требования на 500,6 млн грн.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводом суда первой инстанции, сумма налоговой задолженности ООО "Трейд Коммодити" на 500,6 млн грн "на время принятия обжалуемого решения является несогласованной, а потому подлежит отклонению".

Напомним:

"Трейд Коммодити" подозревалась в коррупционной схеме растраты государственных средств при закупке топлива для Министерства обороны на сумму более 149 миллионов грн.

Позже экспертиза подтвердила растрату 149 миллионов гривен при закупке Министерством обороны топлива у фирмы "Трейд Коммодити".

Детективы НАБУ и САП задержали заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Игоря Павловского 11 октября 2017 года.

16 октября следователи НАБУ задержали одного из инвесторов "Трейд Коммодити" Владимира Трофименко.

Позже Соломенский районный суд Киева арестовал 149,3 млн гривен на счетах компании "Трейд Коммодити" в одесском банке "Пивденный".

Экс-нардеп Сергей Лещенко заявлял, что за ООО "Трейд Коммодити", которое также выиграло аукционы "Укрзализныци" на поставку дизтоплива на 2,91 млрд грн, стоит Андрей Адамовский - "многолетний бизнес-партнер и сообщник" нардепа Александра Грановского.

Сам Грановский отрицает свою причастность к компании "Трейд Коммодити" и готов сотрудничать с НАБУ.

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