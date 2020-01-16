Генплан Киева: как изменится метрополитен

В Киеве планируют построить четвертую линию метро, ​​а на уже существующих линиях - достроить новые станции.

Об этом говорится в Генплане Киева.

Кроме этого, в планах разработчиков - запуск пятой линии подземки.

Подчеркивается, что первый этап строительства продлится 7 лет, в течение этого периода планируют построить 16,4 км линий метро, ​​а также 14 станций.

В частности, Святошинско-Броварскую линию продлят от станции "Академгородок" в сторону остановочного железнодорожного пункта "Новобеличи", а Сырецко-Печерскую - от станции "Сырец" на северо-запад в сторону жилого массива Виноградарь. Кроме этого, планируется открытие новой станции "Львовская брама".

На Оболонско-Теремковской линии проведут ответвления от станции "Ипподром" вдоль Кольцевой дороги в сторону улицы Д. Луценко. Также в планах Подольско-Воскресенская линия - строительство от станции "Глыбочицкая" до станции "Радужная".

Между станциями "Золотые ворота" и "Театральная" планируют построить второй пересадочный узел. На красной линии метро будет построен второй выход-вход на станцию ​​"Вокзальная".\

Напомним:

16 декабря 2019 года мэр Киева Виталий Кличко презентовал новый Генплан столицы, который призван решить проблемы хаотичной застройки, обеспечения социальной и транспортной инфраструктурой.