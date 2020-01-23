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В Украине пенсионеров на 2% больше, чем официально трудоустроенных — Минсоцполитики

Четверг, 23 января 2020, 11:59
 

В Минсоцполитики подсчитали, что в Украине пенсии получает 27% населения при 25% наемных работников, за которых уплачиваются взносы на постоянной основе.

Об этом заявила заместитель министра социальной политики Наталья Ненюченко во время круглого стола "Надлежащее и эффективное государственное регулирование трех колонн пенсионного обеспечения граждан Украины 2020".

"Наша солидарная система функционирует в сложных демографических условиях. Поскольку пенсии получает 27% населения Украины при 25% наемных работников, за которых уплачиваются взносы на постоянной основе. Соответственно расходы пенсионного обеспечения составили в 2019 году 11% ВВП.

В 2020 предполагается, что это составит 9,8% ВВП", - подчеркнула Ненюченко.

По ее словам, соотношение пенсий к заработной плате за вычетом налогов составляет 35,1%.

Она также сообщила, что средний размер пенсий за год вырос на 16,5% и по состоянию на 1 января составляет 3083 гривни.

Напомним:

С 10 января 2020 года изменился порядок отбора банков на право выплаты пенсий, денежной помощи и зарплат работникам бюджетных учреждений.

Экономическая правда

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пенсии Минсоцполитики

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