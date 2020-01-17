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Кабмин изменил порядок отбора банков для выплат пенсий и зарплат

Пятница, 17 января 2020, 14:52
 

С 10 января 2020 года изменился порядок отбора банков на право выплаты пенсий, денежной помощи и зарплат работникам бюджетных учреждений.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что для включения в перечень уполномоченных банков, банк должен направить Минфину информацию:

  • Национального банка об отсутствии применения за последние шесть месяцев мер воздействия в виде ограничения, приостановления или прекращения осуществляемых банком операций;
  • об отсутствии применения к банку или к владельцам существенного участия, или к связанным лицам банка в течение последних 12 месяцев санкций Украиной, иностранными государствами - членами Организации экономического сотрудничества и развития или ЕС;
  • о перечне услуг и предельного значения их показателей, которых банк обязуется соблюдать в случае получения статуса уполномоченного банка.

На основании присланной банками информации Минфин будет формировать перечень уполномоченных банков, который, в случае изменений, ежемесячно в первый рабочий день будет публиковаться на сайте Министерства финансов.

"Уполномоченные банки, которые до дня вступления в силу постановления правительства были определены победителями конкурса на право выплаты пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений и в трехмесячный срок не обеспечили выполнение требований постановления правительства, прекращают выполнение функций уполномоченного банка", - говорится в сообщении.

Конечный срок подачи информации для уполномоченного банка - до 10 апреля 2020 года, для банка, который намерен стать уполномоченным - до 31 января 2020 года (в дальнейшем до последнего рабочего дня месяца).

Экономическая правда

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Кабмин пенсии субсидии банки

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