В Минфине вскоре начнут работать над налоговой реформой

Министерство финансов анонсировало старт рабочей группы по разработке налоговой реформы со следующей недели.

Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова во время презентации Стратегии развития финансового сектора до 2025 года, передает НВ.Бизнес.

"Мы с этой недели начинаем формирование, и на следующей неделе будет первое заседание рабочей группы по наработке налоговой реформы", - сказала она.

Группа начнет работу с комплексной диагностики налоговой системы, в Украине не проводилась с 2015 года.

"Она (диагностика - ред.) Покажет, где мы находимся по сравнению с другими странами, с которыми конкурируем за инвестиции, рабочую силу, за рынки.

И мы вместе с бизнес-ассоциациями выйдем с предложениями налоговой реформы к бизнесу", - отметила Маркарова.

Напомним, как ранее заявлял глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, самые главные моменты реформы - это объединение НДФЛ (налог на доходы физических лиц), единого социального взноса (ЕСВ) и военного сбора в единый налог