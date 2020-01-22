Гончарук рассказал, что отличает развитые страны от Украины

Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что так называемые развитые страны имеют лучшую репутацию и выше уровень доверия, чем Украина

Об этом он рассказал в в специальном выпуске The Report Company в сотрудничестве с Newsweek, передает правительственный портал.

"Мы должны понимать, что главные ресурсы 21 века - это информация и репутация, а не нефть или природный газ. Если у вас хорошая репутация, значит, вам доверяют и вы можете получить доступ ко всем желаемых ресурсов.

Именно это отличает так называемые развитые страны от Украины - они имеют более надежные ресурсы. Причина, почему мы отличаемся, очень проста: Украине никто не доверяет", - объясняет премьер.

По словам премьера целями правительства будет восстановление доверия и увеличение доступа к открытым данных.

"...Одной из наших целей является восстановление доверия к нашей стране. Теперь по информации. Я считаю, что информационные барьеры также наносят вред. Информация должна быть открытой, а открытые данные должны стать нашей религией", - резюмировал Гончарук.

Напомним, по словам премьер-министра Алексея Гончарука привлечь больше инвестиций в Украину поможет судебная реформа, концессионные инфраструктурные проекты и эффективные муниципалитеты и общества.

В 2019 году Украина заняла 64-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности Doing business-2020, улучшив позицию прошлого года на 7 пунктов.