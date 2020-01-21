В УЗ рассказали, сколько компания перевезла пассажиров в ЕС и обратно

В течение 2019 года "Укрзализныця" перевезла в страны Европейского Союза и обратно 942,1 тысяч пассажиров, что на 14,9% больше показателя 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Самым популярным маршрутом стал Киев - Перемышль, которым в прошлом году туда и обратно путешествовало более 482 тыс. пассажиров.

Среди других популярных поездов № 67/68 Киев - Варшава - Киев, который выбрали 61 тыс. пассажиров, № 35/36 Одесса - Перемышль - Одесса (59 тыс. пассажиров) и № 31/32 Киев - Рига (24 тыс. пассажиров).

Напомним, убытки Укрзализныци в пассажирском секторе по результатам 2019 года могут превысить 12 миллиардов гривен.

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