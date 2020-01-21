20 заводов "Укрспирта" не способны производить спирт – Минэкономики

Из 35 заводов, которые входят в состав концерна "Укрспирт" и отправлены на приватизацию, 20 предприятий не могут производить спирт по техническим причинам.

Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, передает пресс-служба министерства.

"Сейчас руководители отчитывались о подготовке документации, необходимой для передачи от органа управления к Фонду госимущества. Следующий шаг: подготовить новую редакцию уставов и завершить инвентаризацию", – рассказал Высоцкий.

Во время совещания 20 предприятий отчитались о проведении инвентаризации, остальные 15 нуждаются в дополнительных мерах для завершения этого процесса.

По итогам совещания определено, что из 35 предприятий концерна "Укрспирт" 3 осуществляют производство пищевого спирта, 1 производит ликеро-водочную продукцию, еще 4 завода изготавливают спиртовую продукцию технического назначения.

Кроме того, установлено, что 7 заводов могут восстановить производство в течение месяца. Кроме того 4 предприятия находятся в неудовлетворительном техническом состоянии и не способны осуществлять производственную деятельность, остальные 16 требуют существенной модернизации.

Напоминаем:

11 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон, которым отменяется монопольное право "Укрспирта" на производство спирта.

Документ позволяет компаниям любой формы собственности производить спирт при условии получения лицензии, а также провести полную либерализацию экспорта спирта из Украины.

Законом также предусмотрено временное ограничение на импорт спирта в Украине в 1 января 2024 и запрет на участие в приватизации предприятий Укрспирта представителей страны-агрессора.

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Экономическая правда