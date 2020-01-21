Развитие транзитного потенциала: УЗ подписала меморандум с китайцами

20 января "Укрзализныця" и China Railway Construction Corp. Ltd подписали меморандум о взаимопонимании.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Целью меморандума является сотрудничество по развитию железнодорожной инфраструктуры Украины и развитие железнодорожных перевозок между странами.

Стороны планируют обмениваться опытом и проводить совместные мероприятия для развития железнодорожного сообщения Китай-Украина и поиска инвесторов.

Документ в присутствии министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия подписали председатель правления АО УЗ Евгений Кравцов, член правления УЗ Ремигиуш Пашкевич и заместитель генерального директора CRCC Ванг Хонгвей.

Криклий отметил, что подписание меморандума является важным этапом сотрудничества для развития железнодорожного сообщения в направлении Украина-КНР, привлечения китайских партнеров для модернизации украинской железной дороги и реализации транзитного потенциала Украины в сообщении ЕС-Китай.

Также министр инфраструктуры проинформировал, что CRCC решила открыть свое представительство в Украине.

Напоминаем:

Это уже не первый меморандум, подписанный между китайскими компаниями и "Укрзализныцей".

В сентябре 2018 года был подписан меморандум, нацеленный на обновление парка электровозов УЗ.

Предметом переговоров остаются цена закупки, сервисного обслуживания, возможность локализации производства узлов и запасных частей.

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Экономическая правда