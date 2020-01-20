Подготовка к "сплиту": Нацбанк изменил свою структуру

Национальный банк трансформирует внутреннюю структуру под получение новых функций по регулированию рынков небанковских финансовых услуг, которые получит с 1 июля 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что создали два новых департамента: методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений в блоке "Монетарная стабильность" и надзора за страховым рынком в блоке "пруденциального надзора".

"До 1 июля 2020 года эти подразделения будут заниматься разработкой предложений Национального банка к законодательным инициативам, нормативно-правовым актам и процессам, которые будут способствовать эффективной правопреемственности функций от Нацкомфинуслуг", - говорится в сообщении.

"После передачи функций Нацкомфинуслуг Департамент надзора за страховым рынком будет отвечать за осуществление пруденциального надзора за страховыми компаниями, специализированными перестраховщиками и страховыми посредниками, а Департамент методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений - за разработку и сопровождение нормативно-правовых и распорядительных актов по вопросам регулирования небанковского финансового рынка", - пояснили в регуляторе.

Кроме этого, обновят действующую структуру НБУ.

В структуре Департамента надзора за финансовыми учреждениями создали Управление надзора за небанковскими кредитными учреждениями и Управление надзора за финансовыми компаниями, а в структуре Департамента выездных проверок - Управление проверок небанковских финансовых учреждений.

Также полностью обновили структуру Департамента лицензирования, которая отныне будет включать четыре управления: лицензирование кредитных учреждений, лицензирование страховых компаний, лицензирование финансовых компаний и экспертно-аналитическое управление, а также отдел лицензирования платежных услуг.

"В ближайшее время будут объявлены конкурсные отборы на руководящие должности в новые подразделение и подбор на вакантные должности, которые появились в результате внесения изменений в организационную структуру Национального банка", - заявили в НБУ.

Напомним:

В октябре 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон о "сплите", который вводит международные стандарты регулирования и надзора в небанковском финансовом секторе.

Закон, в частности, предусматривает передачу части полномочий Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг, к Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Также предусматривается передача остальных полномочий Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, Нацбанку.

Экономическая правда