Показатель госдолга к ВВП впервые с 2013 года опустился до 50%

Соотношение показателя государственного долга к ВВП снизилось до 50% впервые с 2013 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в Facebook.

В Минфине отмечают, что это стало возможным благодаря успешному воплощению ведомством Среднесрочной стратегии управления государственным долгом.

Напомним:

В 2018 году государственный и гарантированный государством долг Украины сократился до 60,9% от ВВП с 71,8% - в 2017 году. Размер государственного и гарантированного государством долга на 31 декабря 2018 составил 78,32 млрд долларов, или 2,169 трлн грн.

В министерстве отметили, что отношение долга к ВВП в конце 2019 не должно превысить 50%, в конце 2020 году составить 45,3%, а в конце 2024 - не должно превысить 40%.