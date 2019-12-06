Маркарова розповіла про плани щодо скорочення держборгу

Міністерство фінансів привело співвідношення держборгу до ВВП 60% та планує зменшити цей показник до 50% у 2020 році.

Про це заявила голова Мінфіну Оксана Маркарова під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді, передає liga.net.

Міністр зазначила, що на державний та гарантований державою борг України історично впливали різні чинники, у тому числі - валютні коливання у 2013-2015 роках, що призвели до того, що держборг становив 80% ВВП.

"У цьому році ми зменшили наш борг до менш ніж 60% і в наступному році в наших планах зменшити його до цифри, яка буде менше 50%", - підкреслила Маркарова.

За її словами, на початку 2020 року стратегію з управління держборгом оновлять на більш тривалий період.

"Більше 10% витрат в 2024 році має йти на обслуговування боргу. Ми будемо подовжувати середній термін, ми будемо збільшувати гривневу частку нашого боргу, і вона повинна бути більше 50% для того, щоб ризики від будь-яких валютних коливань менше позначалися на борг", - розповіла Маркарова.

Вона підкреслила, що мета щодо зниження співвідношення держборгу до ВВП - менше 40% на кінець 2024 року.

"Таким чином, боргова політика перейде з розряду питань ризикових і проблемних в русло нормального обговорення коштів для фінансування подальшого зростання України", - додала міністр.