В "Нафтогазе" сравнили новый газовый контракт с предыдущим

В "Нафтогазе" отмечают, что условия нового газового соглашения с РФ более выгодны для Украины, чем условия предыдущего контракта подписанного в 2009 году.

Об этом сообщил исполнительный директор НАК Нафтогаз Юрий Витренко в Facebook.

"Начну с того, что предыдущий контракт на транзит вообще не содержал обязательств" качай или плати".

При правильном и своевременном уведомлении со стороны Газпрома он вообще мог сократить транзит до нуля и не платить ни копейки", - подчеркивает он.

Витренко отметил, что по старым условиям контракта украинская сторона вынуждена была покупать газ дороже рыночной цены.

"Также напомню, что контракт на транзит в 2009 году заключался параллельно с обязательством покупать не менее 40 млрд кубометров газа по цене выше рыночной.

Ну и даже если посмотреть на фактические данные, то увидим, что до того, как мы кардинально изменили ситуацию, Украина платила за газ России в среднем на 5 млрд долл больше чем получала за транзит.

Если бы мы сейчас взяли на себя такие же обязательства - Газпром, у меня нет оснований для сомнений, с удовольствием бы продолжил действие текущего контракта на 110 млрд кубометров", - резюмировал Витренко.

Напомним:

20 декабря Украина и Россия достигли принципиального согласия о новом контракте по транзиту российского газа через территорию Украины.

Представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации 20 декабря достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий.

По итогам переговоров НАК "Нафтогаз" и ПАО "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на пять лет и договорились об отзыве и урегулировании судебных споров.

Договоренности предусматривают подписание контракта на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет, минимальный объем 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров - в последующие 4 года, отзыв будущих судебных исков "Нафтогаза" и "Газпрома", согласие "Газпрома" выплатить Украине деньгами до Нового года больше 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что "Нафтогаз" отзовет иск против российского "Газпрома" на 12,25 миллиардов долларов.

Все необходимые документы должны быть подписаны до конца текущего года.

27 декабря "Нафтогаз" получил от "Газпрома" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Действие текущего 10-летнего контракта истекает 1 января.

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Экономическая правда