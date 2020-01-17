Зеленского просят разблокировать российские сайты — петиция

На сайте президента появилась петиция о возобновлении работы всех интернет-сервисов российских компаний, таких как mail.ru, vk.com, yandex.ru и т.д.

Петицию 16 января подал Дмитрий Каминский, ее уже подписали 554 человека.

Глава государства обязан рассмотреть петицию, если ее поддержат не менее 25 000 человек.

"Прошу принять закон о возобновлении работы всех интернет сервисов российских компаний, таких как mail.ru, vk.com, yandex.ru и т.д., так как многие из этих интернет ресурсов очень нужны для украинцев.

Это информационно-развлекательные ресурсы, которые не наносят никакого вреда для украинцев и Украины в целом. И их блокировка считается нецелесообразной", - говорится в тексте петиции.

Напомним:

В мае 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ о санкциях против российских юридических лиц.

Указ был мотивирован тем, что, по данным СБУ, российские спецслужбы ведут гибридную войну против населения Украины, используя в своих специальных операциях интернет-ресурсы "ВКонтакте", "Одноклассники", Mail.ru.

Согласно указу, украинские интернет-провайдеры обязаны блокировать доступ к российским интернет-ресурсам, попавших в список санкций.

За последние три года посещаемость соцсети "ВКонтакте" в Украине упала более чем в пять раз, а соцсети "Одноклассники" - более чем втрое.

Эти две соцсети, когда-то популярные в стране, сейчас посещают 10% украинских интернет-пользователей. Вместе с тем, за это время выросла посещаемость Facebook и особенно Instagram.

По данным Интернет-ассоциации Украины, с сентября 2016 года по сентябрь 2019 доля украинских интернет-пользователей, которые ежедневно посещают "ВКонтакте", упала с 54% до 10%. Если судить по ежегодной динамике, в 2020 году падение продолжится.

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Экономическая правда