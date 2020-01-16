Регуляторы утвердили стратегию развития финсектора на 5 лет: что она предусматривает

Регуляторы рынка утвердили Стратегию развития финансового сектора Украины до 2025 года, среди основных направлений Стратегии - укрепление финансовой стабильности и содействие макроэкономическому развитию и росту экономики.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Также Стратегия предполагает развитие финансовых рынков, расширение финансовой инклюзии и внедрение инноваций в финсекторе.

Кроме этого, подчеркивается, что регуляторы "будут направлять свои усилия" на усиление защиты прав кредиторов и инвесторов, а также будут вводить в Украине европейское законодательство.

В Стратегии также предусмотрены внедрение плана действий BEPS, совершенствование системы гарантирования вкладов и вывода неплатоспромжних финучреждений с рынка, повышение уровня корпоративного управления в финучреждениях.

Подчеркивается, что в Стратегии предусмотрено введение рынка сельхозземли. В то же время Верховная Рада еще не приняла соответствующий закон.

"Макроэкономический развитие будет стимулироваться путем активизации кредитования малого и среднего предпринимательства, в том числе фермерских хозяйств под залог земли, устранение препятствий для перезапуска ипотечного кредитования, экспортного финансирования", - заявили в НБУ.

Также регуляторы будут работать над внедрением новых валютных послаблений и упрощать условия ведения бизнеса. В то же время введут более жесткий контроль за финансовыми операциями для борьбы с отмыванием денег.

"Реализация Стратегии позволит создать за пять лет прозрачный, конкурентный, стабильный и высокотехнологичный финансовый сектор.

При таких условиях он станет драйвером устойчивого и инклюзивного развития экономики Украины и будет способствовать повышению благосостояния граждан через эффективное аккумулирование и перераспределение финансовых ресурсов в экономике", - говорится в сообщении.

Экономическая правда