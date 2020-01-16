УЗ: "Интерсити" между Киевом и Тернополем будет курсировать ежедневно

Укрзализныця увеличивает периодичность курсирования скоростного поезда Интерсити № 747 Киев - Тернополь: с 23 января он будет курсировать ежедневно вместо через день.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что в настоящее время завершается согласование графика курсирования поезда на даты после 23 января.

"Скоростной поезд Интерсити № 747 отправляется из Киева в 16:41 и прибывает в Тернополь в 22:42.

В обратном направлении из Тернополя он отправляется в 04:04 и прибывает в Киев в 10:03. Остановки предусмотрены на станциях Волочиск, Хмельницкий, Деражня, Гнивань, Винница, Калиновка-1 и Казатин", - говорится в сообщении.

В компании добавляют, что такие изменения позволят значительно улучшить сообщение Тернополя со столицей, также поезд будет обеспечивать удобную пересадку в Киеве на внутренние и международные маршруты.

С расписанием можно ознакомиться на сайте Укрзализныци, билеты приобрести в железнодорожных кассах или онлайн.

Напомним:

Укрзализныця увеличивает периодичность курсирования скоростного поезда Интерсити № 740 Киев - Кривой Рог, с 23 января поезд будет курсировать ежедневно вместо через день.

Экономическая правда