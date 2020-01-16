НБУ остановит запрет ФОПам тратить средства из бизнес-счетов на личные нужды

Нацбанк остановит норму постановления, которым запрещается ФОПам тратить средства из бизнес-счетов на собственные, не связанные с бизнесом нужды.

Об этом заявил глава Национального банка Яков Смолий во время брифинга, передает hromadske.

"Мы приостанавливаем действие нашего комментария о том, что средства со счетов ФЛП не могут использоваться на нужды, не связанные с предпринимательской деятельностью. Этот комментарий касается фактично налоговой службы", - подчеркнул Смелый.

По его словам, своей нормой НБУ не вносил никаких новых изменений в действующее законодательство, поскольку фактически запрет на использование средств со счетов ФЛП для личных нужд действует в Украине с 2003 года.

Напомним:

Вступило в силу постановление Нацбанка, которое содержит прямой запрет на расходование средств из бизнес-счетов ФЛП на личные, не связанные с бизнесом, потребности.

Эта норма уже обсуждалась в августе 2019 года. Тогда в Нацбанке заявили, что она носит "технический уточняющий характер" и практически не содержит изменений для ФЛП.

"Действующие требования Инструкции уже и так предполагают, что физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую/независимую профессиональную деятельность, должно открыть в банке отдельные счета - для осуществления предпринимательской деятельности и для собственных нужд. Поэтому и сегодня физическое лицо-предприниматель может тратить средства из предпринимательского счета только для осуществления предпринимательской деятельности", - заявляли в Нацбанке.