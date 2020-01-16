SkyUp с мая запускает рейсы из Одессы в Тбилиси
Четверг, 16 января 2020, 13:21
Аввиакомпания SkyUp Airlines начал продажу билетов на рейс из Одессы в Тбилиси, первый такой рейс выполнят в мае.
Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.
Отмечается, что рейсы будут выполняться с 28 мая по 4 октября 2020 года. Расписание - четверг, воскресенье.
Стоимость билета в один конец без багажа по состоянию на момент публикации составляет:
Одесса - Тбилиси - от 1289 грн;
Тбилиси - Одесса - от 1341 грн.
Напомним:
Украинская авиакомпания SkyUp начала продажу билетов на рейсы из Киева, Харькова, Одессы и Львова в итальянские города.
Экономическая правда
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