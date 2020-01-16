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SkyUp с мая запускает рейсы из Одессы в Тбилиси

Четверг, 16 января 2020, 13:21
 

Аввиакомпания SkyUp Airlines начал продажу билетов на рейс из Одессы в Тбилиси, первый такой рейс выполнят в мае.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

Отмечается, что рейсы будут выполняться с 28 мая по 4 октября 2020 года. Расписание - четверг, воскресенье.

Стоимость билета в один конец без багажа по состоянию на момент публикации составляет:

Одесса - Тбилиси - от 1289 грн;

Тбилиси - Одесса - от 1341 грн.

Напомним:

Украинская авиакомпания SkyUp начала продажу билетов на рейсы из Киева, Харькова, Одессы и Львова в итальянские города.

Экономическая правда

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