Глава Госгеослужбы про зарплаты: сложно требовать честной работы за 8 тысяч

Глава Государственной служба геологии и недр Роман Опимах рассказал про свою зарплату и зарплаты госслужащих.

Об этом он сообщил в интервью ЭП.

"Я еще, по-моему, не получил за месяц зарплату, у меня был только аванс. 16 тыс грн", - объясняет Опимах.

Опимах также ответил, возможно ли жить на эти деньги честно.

"Сложно. Этот вопрос мы подымаем на высоком уровне. Можно перетерпеть, но это касается не только топ-руководства, это касается всех госслужащих. Требовать от людей честной работы за 8 тыс грн в месяц сложно", - комментирует он.

Напомним:

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что госслужащие всех уровней должны получать достойную зарплату, чтобы у них не было соблазна злоупотреблять своим служебным положением.

Руководители Минкульта получили "под елочку" сотни тысяч зарплаты.

В частности министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский и его заместители задекларировали совокупный размер своей декабрьской зарплаты на сумму свыше 2 миллионов гривен.

Также сообщалось, что топ-менеджеры "Нафтогаза" получат премию в 700 миллионов гривен.

11 декабря 2019 года министр юстиции Денис Малюська заявил, что его не устраивает зарплата и он не исключает переход на другую работу.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявлял, что некоторые министры просят зарплату больше, потому что не все имеют "финансовую подушку" и им трудно содержать свои семьи.

Экономическая правда