Гончарук заступился за высокие зарплаты министров

Госслужащие всех уровней должны получать достойную зарплату, чтобы у них не было соблазна злоупотреблять своим служебным положением.

Об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

"Наша принципиальная позиция — в Правительстве не будет коррупционеров и схем. Прекратив схематоз и сделав министрам белые высокие зарплаты, мы преодолеваем коррупционную практику во власти", - написал он.

Гончарук отметил, что министры — государственные топ-менеджеры, их работа должна соответственно вознаграждаться и, безусловно, на них возложена большая ответственность за результаты их работы.

"Именно поэтому мы внедряем ключевые показатели эффективности, по которым будут оцениваться результаты работы чиновников с соответствующими выводами.

Госслужащие всех уровней должны получать достойную зарплату, чтобы у них не было соблазна злоупотреблять своим служебным положением, кроме этого они должны всегда помнить о неотвратимости наказания за должностные злоупотребления — только так власть будет работать эффективно", - подчеркнул премьер.

По его словам, данные по зарплатам, которые получают министры, является абсолютно открытыми.

"Наше Правительство — первое, министры которого живут так, как и представители власти в любой цивилизованной стране — на зарплату от налогоплательщиков.

Сейчас мы видим много манипуляций относительно зарплат работников Правительства. Прошу не спекулировать цифрами, а разбираться до конца. В некоторых случаях министры в декабре получили с задержкой выплаты за несколько месяцев. Представители Кабинета Министров предоставят детализацию с объяснениями", - написал Гончарук.

Напоминаем:

Руководители Минкульта получили "под елочку" сотни тысяч зарплаты.

В частности министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский и его заместители задекларировали совокупный размер своей декабрьской зарплаты на сумму свыше 2 миллионов гривен.

Также сообщалось, что топ-менеджеры "Нафтогаза" получат премию в 700 миллионов гривен.

11 декабря 2019 года министр юстиции Денис Малюська заявил, что его не устраивает зарплата и он не исключает переход на другую работу.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявлял, что некоторые министры просят зарплату больше, потому что не все имеют "финансовую подушку" и им трудно содержать свои семьи.

Экономическая правда