Гривня приблизилась к 24 за доллар
Среда, 15 января 2020, 09:00
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 15 января на уровне 23,97 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,59 (на 14 января - 26,62 гривни).
Напоминаем:
14 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,05 - 24,10 гривни за доллар.
14 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,97 - 24,0 гривни за доллар.
Экономическая правда
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