Гривня приблизилась к 24 за доллар

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 15 января на уровне 23,97 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,59 (на 14 января - 26,62 гривни).

Напоминаем:

14 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,05 - 24,10 гривни за доллар.

14 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,97 - 24,0 гривни за доллар.

Экономическая правда