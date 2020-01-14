Дефицит торговли товарами Украины составил 9,3 миллиарда гривень

По данным Государственной службы статистики отрицательное сальдо внешней торговли за январь-ноябрь 2019 составило 9,37 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За январь-ноябрь 2019р. экспорт товаров составил 45,96 млрд долл, на 6,3% больше по сравнению с январем-ноябрем 2018 года, импорт - 55,33 млрд долл., на 6,2% больше по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году.

Отрицательное сальдо составило 9,37 млрд долл, отметим, что за январь-ноябрь 2018 этот показатель также был отрицательным - 8,86 млрд долл. В общем показатель отрицательного сальдо вырос на 5,6%.

Также сообщается, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 225 стран мира

Напомним:

По данным Минэкономики, Украина вошла в топ-5 крупнейших в мире экспортеров курятины.

В 2018 году экспорт товаров из Украины составил 47,3 млрд долларов (на 9,4% больше, чем в 2017 году), импорт – 57,2 млрд долларов (на 15,3% больше).