Украина снизила ставки по госдолгу до 9,8% годовых
14 января, на аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа Министерство финансов привлекло в бюджет 6 миллиардов гривень.
Об этом сообщает Министерство финансов.
Большинство гособлигации в гривне (3,2 миллиарда) привлечено на 4 года, с средневзвешенным уровнем доходности 9,88%.
Кроме этого, Министерство финансов выпустили следующие облигации:
- на 2 года под 10,04% годовых (привлечено 1,6 миллиарда гривень)
- на 434 дней под 10,18% (привлечено 570 миллионов гривень)
- на 84 дня под 10,73% (привлечено 522 миллиона гривень)
Напоминаем:
По итогам аукциона 24 декабря для финансирования государственного бюджета было привлечено 5,3 млрд грн.
Тогда же Министерство финансов снизило средневзвешенную ставку доходности по 2-летним ОВГЗ в гривне до 11%, а в долларах США - до 3,86%.
Экономическая правда
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