Минфин снизил ставки по госдолгу до 11% годовых

Министерство финансов снизило средневзвешенную ставку доходности по 2-летним ОВГЗ в гривне до 11%, а в долларах США - до 3,86%.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По итогам аукциона для финансирования государственного бюджета было привлечено 5,3 млрд грн (6-месячные ОВГЗ - 511,2 млн грн, 2-летние ОВГЗ - 11,3 млн грн, 1-летние ОВГЗ номинированные в долларах США - $ 104,6 млн , 2-летние ОВГЗ номинированные в долларах США - $ 100,3 млн).

Средневзвешенная доходность 6-месячных ОВГЗ номинированных в гривне уменьшилась на 235 базисных пункта и составила 11,75%.

Доходность 2-летних государственных облигаций по итогам аукциона составила 11% (уменьшение на 10 бп).

Средневзвешенная доходность 1-летних государственных облигаций номинированных в долларах США составила 3,4% (уменьшение на 48 бп), а 2-летних - 3,86% (уменьшение на 22 бп).

Напомним:

17 декабря на аукционе по продаже ОВГЗ Министерство финансов привлекло в бюджет 11,4 миллиарда гривен.

Тогда же, доходность по облигациям внутреннего госзайма, номинированным в евро, достигла исторического минимума и составила 2,22%.



Экономическая правда