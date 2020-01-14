Финансовый комитет Рады рекомендовал не принимать закон о Бюро финансовых расследований

Финансовый комитет Верховной Рады 13 января рекомендовал не принимать закон о Бюро финансовых расследований, эту информацию подтвердил глава комитета Данил Гетманцев, но не назвал причин такого решения.

Об этом сообщает НВ Бизнес.

Как отмечает издание со ссылкой на источник, причина такого решения парламентского комитета связана с тем, что президент Владимир Зеленский решил, что Бюро финансовых расследований должно быть подконтрольно Офиса президента, а не Минфину, как раньше было прописано в законопроекте.

"Президент будет подавать свой законопроект о БФР, чтобы этот орган был подконтролен ему", - заявил источник.

Отмечается, что рассмотрение законопроекта о БФР во втором чтении было запланировано на 14 января.

Напомним:

2 октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о Бюро финансовых расследований.

Проект предусматривает создание Бюро финансовых расследований как центрального органа исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров через министра финансов.

Бюро финансовых расследований - орган досудебного расследования, основной задачей которого будет предотвращение, выявление, пресечение, расследование и раскрытие уголовных преступлений, отнесенных к его подследственности.

Бюро финансовых расследований будет состоять из центрального аппарата и территориальных управлений, зарегистрированных как юридические лица.

Предельная численность работников, а также условия и размеры оплаты труда будут установлены Кабинетом министров.

Предусматривается возможность перехода бывших работников налоговой милиции на службу в Бюро финансовых расследований на общих основаниях по результатам проведения конкурса.

Бюро финансовых расследований будет осуществлять самостоятельное проведение оперативно-розыскной деятельности, физическая защита работников будет предоставляться органами Национальной полиции.