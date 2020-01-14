Продовольственная корзина: рост зарплат в Украине опередил рост цен

В Украине с 2020 года стоимость минимальной продовольственной корзины составила 42,1% от минимальной зарплаты (прошлогодний показать 45,4%) — это значит, что зарплаты в Украине выросли больше чем цены.

Об этом сообщают исследования ресурса Picodi.com.

Авторы исследования создали для исследования продовольственную корзину из 8 позиций: хлеб, молоко, яйца, рис, сыр, мясо, фрукты и овощи.

Сообщается, что продукты из корзины удовлетворяют минимальную потребность взрослого человека в питательных веществах. Цены продуктов, использованные в этом исследовании, взяты с сайта numbeo.com, где собираются тысячами пользователей со всего мира

В начале 2020 года стоимость продуктов из этого списка выглядит следующим образом:

Молоко (10 литров) — 229 грн

Хлеб (10 буханок) — 121 грн

Рис (1,5 кг) — 38 грн

Яйца (20 шт.) — 48 грн

Сыр (1 кг) — 170 грн

Мясо (6 кг) — 709 грн

Фрукты (6 кг) — 151 грн

Овощи (8 кг) — 133 грн

Цена продовольственной корзины с такими продуктами — 1599 гривен. По данным исследования, это на 4,92% больше прошлогодней суммы.

Также в исследовании сравнили стоимость одних и тех же продуктов в разных странах и проверили, какой процент от дохода будет отдавать за базовую продуктовую корзину человек, получающий "минималку".

В этом рейтинге Украина заняла 40 место. Самое выгодное соотношение цен на продукты к минимальной зарплате в Австралии, Великобритании и Ирландии. Там продуктовая корзина составляет от 7 до 7,3% от местной минимальной оплаты труда.

Позади Украины в этом рейтинге расположились Беларусь (42 место), Россия (44 место) и Молдова (45 место).

Напомним:

В 2020 году минимальная заработная плата в Украине выросла на 13,2 процента, в рейтинге роста "минималок" в мире Украина заняла 15-е место из 54-х стран.

Впервые с 2008 года минимальная зарплата в Украине в долларовом эквиваленте превысила "минималку" в РФ и Беларуси.

С 1 января размер минимальной заработной платы составляет 4723 гривны, а прожиточного минимума – 2027 гривен.