Впервые с 2008 года минимальная зарплата в Украине в долларовом эквиваленте превысила "минималку" в РФ и Беларуси.

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра экономики Сергей Николайчук.

Он отметил, что с 1 января "минималка" в Украине выросла до 4 723 грн, или до 199 долларов в эквиваленте по курсу на начало года.

В России по состоянию на 1 января минимальная зарплата составляет 12 130 рублей, по официальным курсам НБУ и Центробанка РФ, это 199,4 и 195,9 долларов соответственно.

"Минималка" в Беларуси составляет 375 белорусских рублей или 177,7 долларов.

В евро минимальная зарплата в Украине составляет 178,75 евро, в РФ - 174,84 евро, а в Беларуси - 159,29 евро.

По словам Николайчука, есть несколько факторов, которые позволили произойти такой ситуации.

"Во-первых, украинская экономика с 2016 года демонстрирует достаточно устойчивые темпы роста ВВП, постепенно ускоряя их (напомню, что в II и III кварталах 2019 года они превысили 4%)", - написал заместитель министра.

Вторым фактором он назвал "подогрев" рынка труда благодаря миграции.

"В-третьих, повышение социальных стандартов с 2016 года происходит несколько более быстрыми темпами по сравнению с ростом экономики, что является естественным процессом с учетом значительного проседания доходов наиболее уязвимых слоев населения в течение кризиса 2014-15 годов, переходом на рыночные основы установления тарифов на услуги ЖКХ и попытки власти снизить дифференциацию доходов населения", - добавил Николайчук.

Напомним:

С 1 января размер минимальной заработной платы составляет 4723 гривни, а прожиточного минимума – 2027 гривен.

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Экономическая правда