Рост биткоина за 10 лет составил 9 миллионов процентов

Крупнейшая цифровая валюта Bitcoin с июля 2010 года подорожала более чем на 9 миллионов процентов.

Об этом свидетельствуют данные, проанализированные агентством Bloomberg.

Динамика цен на биткоин за 2010-2019 годы

Динамика биткоина за последнее десятилетие, даже с учетом его мощного рывка вверх и последующего мегаобвала, дает фору всем остальным активам, пишет издание.

Индекс S&P 500 вырос всего втрое за этот период. Золото подорожало на 25%. Некоторые из лучших в индексе Russell 3000 акций, а именно Exact Sciences Corp. и Intelligent Systems Corp., выросли примерно на 3000% каждая. Эти подъемы меркнут в сравнении с одним из новейших - и одним из самых противоречивых - чудес финансового мира.

"Конечно, инвесторов привлекают эти цифры. В следующем десятилетии нужен совершенно другой этап роста, основанный совершенно на других факторах, чем на первом этапе", – сказал президент ProChain Capital Дэвид Тэвил.

Динамика цен на биткоин за 2019 год

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