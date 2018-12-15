Депутаты "подарили" Ахметову 3 миллиарда гривен

Изменения в Налоговый кодекс об освобождении от НДС ввоза электромобилей содержат норму о налоговой льготе импорта оборудования для электростанций из возобновляемых источников энергии, что позволит компаниям Рината Ахметова сэкономить миллиарды гривен при уплате налогов.

Об этом пишут "Наші гроші".

Новые изменения в Налоговый кодекс депутаты приняли 6 декабря, проголосовав за устранение несогласованности в тексте принятого в "бюджетную ночь" 23 ноября законопроекта №9260 о внесении изменений в Налоговый кодекс.

На этот раз несогласованности официально мотивировали необходимостью освобождения от уплаты НДС импорта электромобилей. Но в этот документ были включены нормы, которые не имеют отношения к отрасли электромобилей.

Так, была принята правка №402 в пункт 64 Переходных положений об освобождении от НДС энергетического оборудования, которую внес народный депутат Юрий Вознюк (фракция "Народный фронт"). Правка успешно прошла бюджетный комитет под председательством Нины Южанина (Блок Петра Порошенко), эта инициатива была поддержана парламентом при активном участии лидера Радикальной партии Олега Ляшко. Поименное голосование доступно по ссылке.

10 декабря изменения в Налоговый кодекс подписал президент Петр Порошенко.

"Изменения в Налоговом кодексе предусматривают, что импортеры оборудования для солнечных и ветряных электростанций не будут платить НДС до 2020 года. Суммарно это позволит им сэкономить, не уплатив в бюджет 5-10 млрд гривен", - отмечает издание.

В материале Bihus.info говорится, что указанные изменения в Налоговый кодекс сэкономят только Ахметову около 3 млрд гривен, которые ему не придется платить в бюджет в виде налогов при ввозе оборудования. Однако как указывает журналистка Валерия Иванова, правка выгодна не только Ахметову.

"На зеленой энергетике зарабатывает семья Авакова, например, или Ефимов - депутат от БПП, Пасенюк - советник Порошенко и тд. Но с такими масштабами строительства (в возобновляемой энергетике - ред) - только Ахметов", - отметила она.