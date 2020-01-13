В Киеве появились эвакуаторы, которые погружают автомобиль за 2 минуты
Инспекция по парковке начала использовать эвакуаторы с боковой загрузкой для эвакуации автомобилей, нарушающих правила дорожнего движения
Об этом сообщает Facebook-сообщество Киев Автомобильный.
Также как сообщает АвтоЦентр, эвакуаторы произведены турецкой компанией Miles Eurolift.
Принцип работы эвакуатора напоминает вилочный погрузчик. Спецоборудование весит 4250 кг, давление в гидросистеме - 150 бар. Длина вилки - 2500 мм. Полезная нагрузка - от 2500 до 3000 кг.
Напоминаем:
С 16 ноября работники инспекции по парковке Департамента транспортной инфраструктуры начали осуществлять самостоятельную эвакуацию автомобилей, расположение которых существенно препятствует дорожному движению или создает угрозу безопасности движения.
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