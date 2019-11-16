Инспекторы по парковке начали самостоятельно эвакуировать автомобили — КГГА

Работники инспекции по парковке Департамента транспортной инфраструктуры начали осуществлять самостоятельную эвакуацию автомобилей, расположение которых существенно препятствует дорожному движению или создает угрозу безопасности движения.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

По его словам, в целом с 11 ноября 2019 года инспекторы самостоятельно эвакуировали 37 автомобилей.

"Инспектор по парковке, обнаружив автомобиль, который мешает движению транспорта или создает опасность для участников движения, выносит постановление по делу об административном правонарушении правил остановки и стоянки. После этого авто эвакуируют", - пояснил Поворозник.

Он отметил, что с 11 ноября 2019 года КП "Центр организации дорожного движения" использует для перемещения транспортных средств коммунальный и частный транспорт на договорных началах, что, в свою очередь, увеличило количество эвакуаторов для работы.

"Авто перемещают на специальные площадки или стоянки Главного управления Национальной полиции в городе Киеве. Вернуть свое авто владелец может после уплаты штрафа", - подчеркнул Поворозник.

Он добавил, что в городе, кроме того, совместно работают инспекторы по парковке и патрульные. Они освобождают полосы общественного транспорта от припаркованных авто.

Поворозник отметил, что 12 ноября Киевский городской совет принял решение о предоставлении полномочий Департаменту транспортной инфраструктуры проводить конкурс по определению субъектов хозяйствования, осуществляющих доставку временно задержанных транспортных средств на специальную площадку или стоянку и заключать договоры о предоставлении услуг по транспортировке транспортных средств.

"Это решение дает нам возможность привлечь к эвакуации или перемещению авто не только коммунальные предприятия, но и предприятия других форм собственности. Если это единственный метод научить водителей не нарушать правила дорожного движения, то мы будем использовать его", - подчеркнул Поворозник.

Всего за период со 2 июля по 10 ноября инспекторы по парковке вынесли 3843 постановления на общую сумму 1,476 млн грн.

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Экономическая правда