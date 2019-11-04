Apple отключит от интернета старые iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, изготовленных до 2012 года, о необходимости установить новейшее программное обеспечение, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в интернет.
Об этом сообщается на официальном сайте Apple.
Компания объясняет эту необходимость особенностями встроенных в смартфоны и iPad GPS-модулей. Их надо перезагружать, а в противном случае произойдет сбой, который приведет к проблемам с доступом в интернет. Могут перестать работать в том числе AppStore, iCloud, а также электронная почта и поиск сайтов.
Указывается, что проблемы коснутся владельцев iPhone5, iPhone4, iPad mini, iPad 2.
В Apple указали, что для того, чтобы избежать проблем, необходимо установить программное обеспечение под номерами 10.3.4 или 9.3.6.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua