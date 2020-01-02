Boeing перестал быть крупнейшим поставщиком самолетов

Airbus в 2019 году стал крупнейшим в мире поставщиком самолетов на фоне кризиса в компании Boeing, которая удерживала лидерство с 2011 года.

Об этом сообщает НВ.Бизнес со ссылкой на Reuters.

Airbus в 2019 году поставил 863 самолета — на 7,9% больше, чем в 2018-м (800 самолетов). Компания перевыполнила свой план на 2019 год (860 самолетов).

Boeing в января-ноябре поставил 345 самолетов — в два раза меньше, чем за аналогичный период 2018 года (704 самолета). Агентство отмечает, что потеря лидерства компанией Boeing была ожидаемой.

Напомним, в марте 2019 года самолет Boeing 737 MAX 8 разбился в Эфиопии всего через шесть месяцев после авиакатастрофы с участием этой же модели в Индонезии.

Всего погибло почти 350 человек. После трагедии в Эфиопии регуляторы по всему миру запретили самолетам семейства MAX летать. Данные расследований свидетельствуют, что причина авиакатастроф — проблемы с системой управления полетом у самолетов семейства 737 MAX.

Авиакомпании начали отказываться от уже заключенных с Boeing контрактов на поставку этого типа самолёта, что на руку компании Airbus, главному конкуренту Boeing.

Реакция Boeing на кризис вызвала много вопросов. Компания не уволила гендиректора Денниса Мюленбурга и не провела независимое расследование. В Boeing неоднократно заявляли, что вскоре самолеты семейства 737 MAX смогут возобновить полеты и продолжали их строить.

Их уже накопилось около 400. Под конец года компания изменила свою стратегию: приостановила производство самолетов 737 MAX и все же уволила Мюленбурга. Совет директоров решил, что смена руководства необходима для восстановления доверия к компании.