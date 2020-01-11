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Стало известно, сколько "распилили" на скандальной закупки газа для УЗ

Суббота, 11 января 2020, 16:14

"Укрзализныця" переплатила 4 млн гривен компании "Укр газ ресурс" по соглашению на поставку газа, которое заключили без проведения каких-либо тендерных процедур.

Об этом пишут "Наши деньги" со ссылкой на данные источника в руководстве "Укрзализныци".

Как отмечается, стоимость газа по соглашению с ООО "Укр газ ресурс" составила 7,655 тысяч гривен с НДС за тысячу кубометров. Эта цена была почти на уровне самого дорогого топлива в прейскуранте "Нафтогазу" 7,756 тысяч гривен на условиях постоплаты.

Согласно сообщению, еще большей была пропасть между закупочной ценой "Укрзализныци" и ценами на голубое топливо на "Украинской энергетической бирже" в ноябре - 5820 гривен.

По данным государственной системы "Spending", "Укрзализныця" в декабре заплатила по ноябрьскому счету 17,82 млн гривен. Переплата по сравнению с биржевыми котировками составляла около 4 млн гривен.

Речь идет о контракте на поставку газа, который "Укрзализныця" заключила с ООО "Укр газ ресурс" без тендерных процедур, о чем и сообщила в казначейской проводке.

После публикации информации о нарушениях тендерного законодательства в СМИ, "Укрзализныця" сообщила, что этой сделкой якобы еще с декабря занимается Департамент экономической и информационной безопасности железной дороги. Мол, идет служебное расследование.

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Укрзализныця

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