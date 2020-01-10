Дело против Коломойского в Лондоне: стало известно, когда состоится слушание по существу

Слушание по существу в Высоком суде Лондона по иску, в рамках которого экс-владельцы ПриватБанка Коломойский и Боголюбов обвиняются в выводе почти 2 млрд долларов, состоится в 2021 году.

Об этом сообщает НВ Бизнес со ссылкой на пресс-службу Приватбанка.

Как отметили в пресс-службе банка, ожидается, что в рамках подготовки к полноценному рассмотрению дела против Коломойского, Боголюбова и шести компаний в Высоком суде Лондона отдельные ответчики предоставят отзывы на иск в конце следующей недели.

"Другие даты по следующим этапам хода дела в Лондонском суде пока не установлены.

В последующие несколько месяцев состоится процессуальное слушание, в ходе которого суд даст указания по дальнейшему судебному разбирательству, но конкретные даты для этого еще не установлены. Слушание по сути дела, скорее всего, состоится в 2021 году", - заявили в пресс-службе финучреждения.

Ранее сообщалось, что Высокий суд Лондона предоставил бывшим владельцам Приватбанка дополнительное время для подготовки к защите до 10 января 2020 года. В этом деле Коломойский и Боголюбов обвиняются в выводе почти 2 млрд долларов, сейчас сумма с учетом процентов составляет 3 млрд долларов.

По данным агентства Kroll, в общем бывшие владелец Приватбанка вывели из банка до его национализации 5,5 млрд долларов.

Напомним:

2 января Хозяйственный суд. Киева открыл производство по искам ряда экс-топ-менеджеров и экс-акционеров Приватбанка (Александра Дубилета, Тимура Новикова, Олега Гороховского и т.д.) о признании недействительными договоров о приобретении акций, которые были заключены во время национализации банка.

Шестой апелляционный суд по ходатайству Приватбанка приостановил рассмотрение жалобы на решение Окружного админсуда от 18 апреля 2019 года об отмене национализации Приватбанка до рассмотрения в Большой палате Верховного суда дела по иску семьи Суркисов.

16 декабря Большая палата Верховного суда объявила перерыв до 31 января 2020 года в рассмотрении кассационной жалобы НБУ, Минфина и Приватбанка на решения судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений Нацбанка о признании их связанными с Приватбанком лицами и признании недействительной процедуры принудительной конвертации акций в капитал.

В Нацбанке заявили - если апелляционный суд примет отрицательное для государства решение о законности национализации Приватбанка, НБУ признает этот банк неплатежеспособным, но будет делать все, чтобы сохранить финансовую стабильность.

В случае негативного для государства решение будет разблокирован судебный процесс в Хозяйственном суде Киева. Здесь рассматривается иск Коломойского и Боголюбова, благодаря которому они рассчитывают вернуть акции Приватбанка.

В суде Коломойский и Боголюбов (последний - через компанию Triantal Investments) требуют отменить соглашение о покупке Минфином акций Приватбанка от 2016 и вернуть им акции. У Коломойского перед национализацией было 41,7% акций, в Triantal - 16,6%.

Это дело пока не рассматривается. Судья приостановила рассмотрение, пока решение апелляционного админсуда не вступит в силу.

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