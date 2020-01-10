Витренко рассказал, сколько стоит украинская ГТС

После отделения газотранспортной системы от управления "Нафтогаза" и её передачи, "Нафтогаз" может получить от компании Магистральные газопроводы Украины более 180 миллиардов гривень в течении 10 лет.

Об этом сообщил исполнительный директор Нафтогаз Юрий Витренко в интервью Лига.Бизнес.

"Принцип очень простой: Оператор будет отдавать нам часть своей прибыли. Он будет покрывать все свои расходы и делать все необходимые капиталовложения, а то, что будет оставаться — распределяется и часть от этой суммы пойдет нам.

За ГТС Нафтогаз может получить более 180 млрд грн. Эту сумму могут выплатить за десять лет", - заявил Витренко.



Также топ-менеджер сообщил, что судьба украинской ГТС после завершения транзитного контракта будет зависеть от ряда факторов.

"Это будет зависеть от многих факторов, например, от спроса на том же европейском рынке и от строительства альтернативных газопроводов (в обход территории Украины. – ред.)", - резюмировал Витренко.

Напомним:

После временного снижения в 35-45 млн кубометров в сутки, транзит российского газа через территорию Украины постепенно выходит на запланированные объемы в 100 миллионов кубометров в сутки.