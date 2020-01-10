В МакДональдсе рассказали, почему картофель фри в Украину завозят из Польши

За один день посетители МакДональдс в Украине съедают около 160 тысяч порций картофеля фри (17 тысяч килограмм), компания заказывает картофель у польского поставщика.

Об этом в интервью совместному проекту ЭП с YouTube-каналом "Зе Интервьюер" рассказала гендиректор МакДональдс Юлия Бадритдинова.

"Картошки фри за день украинцы съедают около 160 000 порций. Это при том, что у нас 90 ресторанов, могло бы быть еще больше. Это примерно 17000 килограмм в день", - рассказала Бадритдинова.

Гендиректор подчеркнула, что польская линия производства "фри" обеспечивает картофелем не только Украину, но и половину Европы.

"Там (в Польше - ЭП) достаточные мощности производства. МакДональдс помогает развиваться поставщикам.

Например, в той же Польше когда-то инвестировали много средств в завод, отдельные линии которого работают только на МакДональдс. У них есть специальный сорт картофеля, чтобы "фри" была длинной, как нужно. Этот завод справляется с потребностями половины Европы.

Бадритдинова также заявила, что сейчас МакДональдс ищет украинского поставщика картофеля, но не для "фри".

"Мы на самом деле ищем их (производителей картофеля - ЭП). Для картофеля фри мы в ближайшее время не будем менять поставщика, но это будет касаться "картофеля по-селянски", или "картофельных дипов".

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Экономическая правда