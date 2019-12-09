Решение Совета НБУ выходит за рамки его полномочий — Нацбанк

Решение Совета Национального банка в котором правлению НБУ рекомендуется задействовать все средства для снижения учетной ставки и критикуется укрепление курса гривны, Нацбанк признал таким, которое выходит за рамки полномочий Совета.

Об этом заявили в Нацбанке, сообщает Интерфакс-Украина.

"Данное решение Совета НБУ от 5 декабря 2019 года выходит за рамки полномочий Совета НБУ и не влияет на проведение денежно-кредитной политики НБУ", — заявили в НБУ.

Регулятор уточнил, что во-первых, монетарная политика НБУ направлена на выполнение определенных законодательством целей, в частности на обеспечение ценовой стабильности.

Для достижения этих целей управление операционной деятельностью, в том числе реализацию денежно-кредитной и валютно-курсовой политики, осуществляет правление НБУ.

При этом оно руководствуется Основными принципами денежно-кредитной политики, одобренными Советом НБУ. Обеспечение низкой и стабильной инфляции происходит при помощи реализации режима таргетирования инфляции и режима плавающего обменного курса, в соответствии с действующим законодательством и Основными принципами ДКП.

Во-вторых, заявили в НБУ, приняв решение "признать деятельность правления НБУ в части формирования и реализации валютно-курсовой политики в 2019 году неэффективной и такой, которая не соответствует вызовам современного развития Украины", Совет НБУ вышел за рамки своих полномочий, установленных ст. 100 Конституции Украины и ст. 9 Закона Украины о Национальном банке Украины.

Соответствующей статьей Конституции Украины определены полномочия Совета разрабатывать Основные принципы ДКП и осуществлять контроль за ее проведением.

Перечень полномочий Совета НБУ определен в ст. 9 Закона Украины о Национальном банке Украины и является исчерпывающим. Среди них есть предусмотренный и Конституцией в том числе контроль за проведением денежно-кредитной политики, а соответственно, и оценка деятельности правления по выполнению утвержденных Советом Основных принципов ДКП.

При этом не предусмотрено никаких других полномочий Совета по осуществлению оценки деятельности правления Нацбанка в любой другой сфере, в частности в части формирования и реализации валютно-курсовой политики и ее соответствия вызовам современного развития Украины, подчеркивается в сообщении.

В НБУ отметили, что никаких правовых последствий для персонального состава правления НБУ данное решение Совета не имеет.

"Правление Национального банка продолжает работать в полном составе для реализации возложенных на Национальный банк функций — обеспечение ценовой и финансовой стабильности с целью содействия экономическому росту", — говорится в сообщении.



Напомним:



Решением от 5 декабря Совет Национального банка рекомендовал правлению НБУ задействовать все средства для снижения учетной ставки, а также раскритиковал укрепление курса гривны.

Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что снижение учетной ставки является медленным, что не дает возможности наполнить кредитный рынок дешевыми кредитами.