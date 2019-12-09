В концессионном конкурсе по порту "Херсон" примут участие 4 компании

По результатам 60-дневного срока принятия заявок на конкурс по передаче в концессию имущества госпредприятия "Херсонский морской торговый порт" примут участие 4 компании, в том числе 2 - международные.

Об этом на брифинге заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает пресс-служба ведомства.

Среди компаний, которые подали заявки, - Busserk Liman İşletme Loj. Hizm. LTD.ŞTİ (Турция), ООО "Специальная компания Морской порт Херсон" (консорциум ООО "Аскет Шиппинг" и ООО "Глобал Грейн", Украина), ООО "Рисоил-Херсон" (консорциум "Петр Ойл энд Кемикалс" и AT RISOIL, Грузия и Швейцария), а также ООО "Укрморпорт" (Украина).

По словам Криклия, сейчас идет подготовка концессионных проектов, которые планируются к реализации в 2020 году.

"Мы совместно с нашими международными партнерами готовим новые концессионные проекты в портах Черноморск, Одесса, Измаил, Бердянск, Мариуполь. Железнодорожные станции - Днепр, Харьков, Винница, Хмельницкий, Николаев, Чоп.

Изучаем оптимальный вариант по концессии региональных аэропортов. Хочу заверить, что решение будет взвешенным и в интересах государства", - сказал он.

Напоминаем:

1 октября Мининфраструктуры объявило о проведении конкурсов по передаче в концессию имущества госпредприятий "Стивидорная компания "Ольвия" и "Херсонский морской торговый порт" и соответствующего имущества госпредприятия "Администрация морских портов Украины".

Концессия - это форма государственно-частного партнерства, предусматривающего передачу объектов государственной собственности (такие как дороги, аэропорты, предприятия и т.д.) во временное пользование частным предприятиям.

Экономическая правда