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Порошенко передал сыну 10% акций Международного инвестиционного банка

Вторник, 3 декабря 2019, 11:40

Центрально-европейская кондитерская компания, бенефициаром которой является сын пятого прездента Украины Алексей Порошенко, купила 9,92% акций Международного инвестиционного банка.

Об этом сообщается в системе раскрытия информации НКЦБФР.

"Акционерное общество "Международный инвестиционный банк" по полученной 2 декабря 2019 года информации сообщает о смене акционеров, которым принадлежат голосующие акции.

Количество голосующих акций акционера Порошенко Петра Алексеевича изменено: размер пакета простых именных акций до изменений права собственности - 9000 штук, что составляет 9,9174% от общего количества голосующих акций; размер пакета простых именных акций после изменения права собственности - 0 штук, что составляет 0% от общего количества голосующих акций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продажа 9,92% акций Международного инвестиционного банка состоялась 22 ноября между Порошенко и ООО "Центрально-Европейская кондитерская компания", владельцем которой является его сын Алексей.

Ранее корпорация Roshen подтвердила информацию о том, что бывший президент Украины и нардеп Петр Порошенко перерегистрировал часть своего кондитерского бизнеса Roshen на старшего сына Алексея.

Экономическая правда

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Порошенко акции

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