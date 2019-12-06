Количество пожаров в электричках выросло вдвое — Укрзализныця

Количество пожаров в пригородном железнодорожном транспорте в 2019 году выросло вдвое - это является следствием того, что пригородный железнодорожный парк на пике изношенности.

Об этом в колонке для liga.net написал директор по развитию бизнеса Укрзализныци Андрей Рязанцев.

"С начала года зафиксировано шесть таких случаев. Все это является следствием того, что пригородный железнодорожный парк уже на пике изношенности", - отметил он.

По словам Рязанцева, дизель-поезда изношены на 92,4%, электропоезда - на 88,8%. Он добавил, что самый старый дизель-поезд построен в 1967 году, электропоезд - в 1960 году.

"Даже несмотря на то, что пригородный подвижной состав проходит подготовку к рейсам в депо, ремонтируется, от сбоев в работе узлов и возгорания оборудования это не страхует, поскольку состояние парка требует глобального обновления, а не "латания дыр", - добавил он.

Директор по развитию бизнеса Укрзализныци уточнил, что необходима немедленная замена парка электропоездов, которые эксплуатируются 50 и более лет.

"Это 77 составов электропоездов и 37 составов дизель-поездов. Для этого необходимо 36,12 млрд грн", - отметил Рязанцев.

Напомним:

В Укрзализныце заявили, что в случае индексации тарифов на пассажирские перевозки существенно обновят парк пассажирских вагонов - компания планирует приобрести 26 новых вагонов и еще 40 модернизировать.

Экономическая правда