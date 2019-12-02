В УЗ рассказали, сколько планируют купить новых вагонов в 2020 году

В Укрзализныце заявили, что в случае индексации тарифов на пассажирские перевозки существенно обновят парк пассажирских вагонов - компания планирует приобрести 26 новых вагонов и еще 40 модернизировать.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что новые вагоны планируют купить на общую сумму 600 млн грн, еще около 500 млн грн планируют потратить на модернизацию 40 вагонов.

"Часть средств на финансирование этой инвестиционной программы - около 700 млн грн - компания рассчитывает получить от индексации тарифов на перевозку пассажиров. Индексацию тарифов планируем осуществлять поэтапно - по 2% ежемесячно с 1 марта по 31 декабря 2020 года во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса поездов Интерсити +", - говорится в сообщении.

За последние четыре года Укрзализныця приобрела 70 новых пассажирских вагонов и еще 200 модернизировала.

Напомним:

"Укрзализныця" планирует в следующем году за счет кредитных средств приобрести 2-3 электропоезда.

Экономическая правда