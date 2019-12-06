Криклий про пост Кравцова: я решил, что он хочет воевать на белом коне против всех

Министр инфраструктуры рассказал про будущий уход Евгения Кравцова с поста главы Укрзализныци.

Об этом он сообщил в интервью для ЦТС.

"Все просто - проблема с профсоюзами давно обсуждалась (в середине ноября профсоюзы железнодорожников митинговали под Офисом президента и УЗ. - ред).

Потом Кравцов сказал: "Я подумал-подумал, мне это все не нравится, наверное, буду уходить".

Я говорю: "Хорошо, вноси тогда какую-то ясность в эти вещи".

Он пишет пост на тему философствования ни о чем (вероятнее всего речь идет об этой публикации - ЭП). Я ему говорю: "О чем пост?".

Он говорит: "О том, что я ухожу".

Говорю ему: "Я, как человек, знающий ситуацию изнутри, не понял из этого поста того, что ты уходишь". Скорее, я сделал из него вывод, что он хочет воевать на белом коне один против всех", - рассказывает Криклий.

Также Криклий рассказал о готовящимся собрании Набсовета УЗ на следующей неделе, на котором МИУ даст информацию о коррупции в госпредприятии, и анонсировал объявления конкурса на нового главу УЗ.



Напомним:

Министр инфраструктуры Владислав Криклий ожидает, что наблюдательный совет "Укрзализныци" рассмотрит вопрос увольнения главы правления компании Евгения Кравцова уже на следующей неделе.

Недавно, Кравцов заявил, что стратегические государственные предприятия, такие как "Укрзализныця" и "Нафтогаз Украины", не могут быть зависимыми от политических настроений и решений, которые "меняются каждый час"

Этому предшествовала заява министра энергетики Алексей Оржеля про то, что было принято решение относительно изменения руководства и наблюдательных советов всех стратегических компаний, в том числе Нафтогаза и Укрэнерго.