Суд отменил штраф в 55 миллионов для группы Тигипко

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск группы "ТАС" Сергея Тигипко и отменил штраф Антимонопольного комитета на сумму 55 миллионов гривень за нарушения при покупке пакета акций ОАО "Днепрометиз".

Об этом сообщает FinClub со ссылкой на решение суда от 21 ноября.

"Blossom Investments OU, которая входит в группу "ТАС", обжаловала в суде решение АМКУ, согласно которому регулятор оштрафовал компанию за приобретение контрольного пакета акций завода "Днепрометиз" без соответствующего разрешения", - говорится в сообщении.

Суд постановил отменить решение АМКУ, так как считает его "неподтвержденным надлежащими и допустимыми доказательствами", а выводы, изложенные в решении, не соответствуют обстоятельствам дела.

Кроме того, суд усмотрел при принятии решения АМКУ нарушения применения норм материального права.

Напомним:

25 апреля АМКУ оштрафовал группу компаний "ТАС" Сергея Тигипко на 55 млн грн за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции при приобретение акций ЧАО "Днепрометиз" (Днепр) и отказал в концентрации.

27 октября 2017 года подсанкционная "Северсталь" продала ЧАО "Днепрометиз": ее дочерняя компания Cambay Services Ltd. завершила сделку по продаже 100% акций Dealzone Holding Ltd., владеющей 98,6% "Днепрометиза". АМКУ рассматривал приобретение новым собственником акций ЧАО "Днепрометиз" (Днепр) с декабря 2017 года.

"Северсталь" приобрела 60% акций "Днепрометиза" в 2006 году у группы "ТАС", в 2008 году докупила у "ТАС" еще 34,6% акций, сконцентрировав долю в предприятии до 98,6%

Ранее АМКУ сообщил, что новый собственник одного из крупнейших предприятий по изготовлению металлических изделий Украины - ЧАО "Днепрометиз" - не обращался в АМКУ за разрешением на концентрацию контрольного пакета акций завода: "В АМКУ в период с 1 января по 2 ноября 2017 года не поступали какие-либо заявления от субъектов хозяйствования о предоставлении разрешения на приобретение акций ЧАО "Днепрометиз".

"Днепрометиз" производит метизные изделия из низкоуглеродистых сталей. Мощность предприятия – 120 тыс. тонн в год.

По данным НДУ на третий квартал 2018 года, в собственности Dealzone Holding Ltd. (Британские Виргинские о-ва) находится 98,6578% акций "Днепрометиза".

Уставный капитал ЧАО "Днепрометиз" составляет 83,480 млн грн, номинал акции – 68,08 грн.