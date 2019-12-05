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Гривня стабильна к доллару и евро: курсы валют от НБУ

Четверг, 5 декабря 2019, 09:00

Национальный банк снизил официальный курс гривни на 1 копейку, установив его на 5 декабря на уровне 23,94 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,50 (на 4 декабря - 26,50 гривни).

Напоминаем:

4 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,94 - 23,96 гривни за доллар.

4 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,88 - 23,90 гривни за доллар.

Экономическая правда

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