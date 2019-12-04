Межбанк: гривня продолжает уверенно укрепляться
4 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,88 - 23,90 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 23,88 - 23,90 гривни;
Евро - 26,50 - 26,52 гривни;
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 3 копейки, установив его на 4 декабря на уровне 23,93 гривни за доллар.
4 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,94 - 23,96 гривни за доллар.
3 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,94 - 23,96 гривни за доллар.
3 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,93 - 23,95 гривни за доллар.
Экономическая правда
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