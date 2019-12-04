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Межбанк: гривня продолжает уверенно укрепляться

Среда, 4 декабря 2019, 17:25

4 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,88 - 23,90 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 23,88 - 23,90 гривни;

Евро - 26,50 - 26,52 гривни;

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 3 копейки, установив его на 4 декабря на уровне 23,93 гривни за доллар.

4 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,94 - 23,96 гривни за доллар.

3 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,94 - 23,96 гривни за доллар.

3 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,93 - 23,95 гривни за доллар.

Экономическая правда

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